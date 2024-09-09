«Ожидал от него такой игры каждый год». Коньков — о результативности Якупова за «Куньлунь»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о результативной игре Наиля Якупова на старте сезона КХЛ. Форвард отметился заброшенными шайбами в каждом из трёх матчей китайской команды.

«Я ожидал от него такой игры каждый год. По потенциалу он может быть лидером не только в КХЛ, но и в НХЛ, где мог бы проявить себя по полной программе. Сейчас Наиль хорошо себя показывает, но мне кажется, что пока не до конца. Я очень рад тому, что у него получился такой старт. Желаю ему сохранить такое движение», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

30-летний форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Северсталью» (2:4). До этого Якупов забросил шайбу в ворота московского «Динамо» (3:1), а также оформил 1+1 в игре с «Адмиралом» (5:4 ОТ). Это первый сезон Якупова в составе «Куньлуня».