«Небольшой реванш взяли». Нападающий «Салавата Юлаева» — о победе над «Трактором»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков поделился эмоциями от победы над «Трактором» (2:1 Б). В прошлом сезоне уфимцы уступили челябинцам в первом раунде плей-офф в шести матчах.

«Классная игра, мне очень понравилась. Североамериканский хоккей они предложили нам, быстро, очень круто. Быстрое принятие решений, интересная игра. Жаль, что в плей-офф не было буллитов, думаю, мы бы выиграли. Ну ладно уж, небольшой реванш взяли.

– Календарь очень серьёзный у вашей команды. Сейчас топовые соперники: «Ак Барс», «Трактор», дальше тоже сильные команды. Насколько сразу после начала сезона важно провести такие матчи?

– Сразу нет времени вкатиться. Правильно, сразу под печку такую попали. А кто не топовые команды? Сейчас все равные команды, со всеми непросто играть. Ты не думаешь: другая бы была команда, ты бы по-другому играл. Ну у меня лично такого нет, я выхожу, у меня сейчас плей-офф, у меня предсезонка плей-офф. Я играю на максимум каждую игру, — цитирует Сучкова «Молодёжная газета».