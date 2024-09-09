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«Небольшой реванш взяли». Нападающий «Салавата Юлаева» — о победе над «Трактором»

«Небольшой реванш взяли». Нападающий «Салавата Юлаева» — о победе над «Трактором»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков поделился эмоциями от победы над «Трактором» (2:1 Б). В прошлом сезоне уфимцы уступили челябинцам в первом раунде плей-офф в шести матчах.

«Классная игра, мне очень понравилась. Североамериканский хоккей они предложили нам, быстро, очень круто. Быстрое принятие решений, интересная игра. Жаль, что в плей-офф не было буллитов, думаю, мы бы выиграли. Ну ладно уж, небольшой реванш взяли.

– Календарь очень серьёзный у вашей команды. Сейчас топовые соперники: «Ак Барс», «Трактор», дальше тоже сильные команды. Насколько сразу после начала сезона важно провести такие матчи?
– Сразу нет времени вкатиться. Правильно, сразу под печку такую попали. А кто не топовые команды? Сейчас все равные команды, со всеми непросто играть. Ты не думаешь: другая бы была команда, ты бы по-другому играл. Ну у меня лично такого нет, я выхожу, у меня сейчас плей-офф, у меня предсезонка плей-офф. Я играю на максимум каждую игру, — цитирует Сучкова «Молодёжная газета».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 06:43     1:1 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 16:12 (5x5)     2:1 Ливо – 65:00    
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