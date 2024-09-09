«Локомотив» — СКА: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет канал «Матч ТВ».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне команды провели между собой шесть матчей и поделили победы поровну. По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» занял третье место в таблице Западной конференции. В плей-офф ярославцы дошли до финала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступили «Металлургу».

По итогам прошлой регулярки петербургский СКА занял второе место на Западе. В плей-офф СКА во втором раунде уступил «Автомобилисту» в пяти матчах.