Александр Кадейкин поделился эмоциями от игры с бывшим клубом, «Салаватом Юлаевым», в Уфе

Нападающий челябинского «Трактора» Александр Кадейкин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б) и поделился эмоциями от игры с бывшим клубом в Уфе. Форвард выступал за уфимский клуб с 2018 по 2023 год.

«Понятно, что поражение. Естественно, полного удовлетворения нет. Но, в принципе, со второго периода зацепились за свою игру, поймали игру, да и «Салават» такой хороший соперник. Отличная проверка на прочность в игре против достойного соперника, проверить, как у нас работают некоторые вещи.

– Вы первый раз играете на уфимском льду против команды хозяев, какие эмоции после выхода на лёд?

– Приятные ощущения вернуться в Уфу. Вчера в отеле встретились с друзьями, поэтому, конечно, тёплая атмосфера, тёплые воспоминания. Немножко непривычно в гостевой раздевалке, но что же, жизнь двигается вперёд, такие вещи происходят, — цитирует Кадейкина «Молодёжная газета».