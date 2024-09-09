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Александр Кадейкин поделился эмоциями от игры с бывшим клубом, «Салаватом Юлаевым», в Уфе

Александр Кадейкин поделился эмоциями от игры с бывшим клубом, «Салаватом Юлаевым», в Уфе
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Нападающий челябинского «Трактора» Александр Кадейкин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б) и поделился эмоциями от игры с бывшим клубом в Уфе. Форвард выступал за уфимский клуб с 2018 по 2023 год.

«Понятно, что поражение. Естественно, полного удовлетворения нет. Но, в принципе, со второго периода зацепились за свою игру, поймали игру, да и «Салават» такой хороший соперник. Отличная проверка на прочность в игре против достойного соперника, проверить, как у нас работают некоторые вещи.

– Вы первый раз играете на уфимском льду против команды хозяев, какие эмоции после выхода на лёд?
– Приятные ощущения вернуться в Уфу. Вчера в отеле встретились с друзьями, поэтому, конечно, тёплая атмосфера, тёплые воспоминания. Немножко непривычно в гостевой раздевалке, но что же, жизнь двигается вперёд, такие вещи происходят, — цитирует Кадейкина «Молодёжная газета».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 06:43     1:1 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 16:12 (5x5)     2:1 Ливо – 65:00    
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