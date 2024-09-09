«В советское время такой хоккей отменили бы». Кожевников — о низкой результативности в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил старт нового сезона Континентальной хоккейной лиге и раскритиковал команды за низкую результативность. Во многих прошедших матчах чемпионата было заброшено не более трёх-четырёх шайб.

«Тяжёлый старт. Команды пока с трудом набирают форму, много скучноватых матчей, голы забиваются по праздникам. Каждый день — половина игр лишь с двумя-тремя шайбами. Здесь самый лучший пример — родной «Спартак». Яркий победный матч с ЦСКА с шестью голами — и через день скукотища с поражением от «Сочи» с одной шайбой на 60-й минуте. То же самое московское «Динамо», СКА, Казань и так далее. О чём тут говорить, если за два домашних матча «Торпедо» с трудом забивает два гола, а «Амур» пока откатал выезд вообще без шайб?

Нашему чемпионату и нашим командам надо задуматься. В советское время, если бы за матч забивалось по две-три шайбы, хоккей отменили бы как вид спорта. Ну кому нужна эта финская возня — с эшелонами в обороне и контратаками? Мало кто хочет играть с шайбой, доминировать. А большинство команд Лиги шайбу, наоборот, отдаёт. Сидит в финской обороне, разрушает и ждёт», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.