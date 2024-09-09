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Ротенберг сообщил, кто из игроков СКА не сыграет в сегодняшнем матче с «Локомотивом»

Ротенберг сообщил, кто из игроков СКА не сыграет в сегодняшнем матче с «Локомотивом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что основной вратарь команды Никита Серебряков и опытный форвард Сергей Андронов не примут участия в сегодняшнем матче с «Локомотивом». Встреча пройдёт в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.

«В сегодняшнем матче из-за микротравм не примут участие Сергей Андронов и Никита Серебряков. Желаем здоровья и скорейшего восстановления!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Голкипер СКА Никита Серебряков в начале второго периода матча с «Металлургом» (4:5 ОТ) был заменён после второй пропущенной шайбы. В следующем матче с «Ладой» (3:1) основной голкипер участия не принимал. Андронов в текущем сезоне провёл два матча, в которых не отметился набранными очками.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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