Павел Бучневич: Макдэвид — это смесь Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в хоккее

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич заявил, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сочетает в себе сильные качества суперзвёздных футболистов Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Конечно, я много играл против Макдэвида. К игре с ним готовишься по-другому. Его скорость делает его уникальным хоккеистом. Он набирает 150 очков, когда против него двое игроков. Если бы он играл против меня только один на один, он бы набрал 300 очков. Он уникален. У него великолепные руки. Здорово, когда ты можешь управлять шайбой на такой скорости. Это искусство. Коннор — это смесь Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в хоккее», — цитирует Бучневича RG.org.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.