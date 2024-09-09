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Кожевников назвал слабый уровень судейства одной из причин низкой результативности в КХЛ

Кожевников назвал слабый уровень судейства одной из причин низкой результативности в КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал судейство на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги и заявил, что такой арбитраж негативно сказывается на результативности матчей.

«Ещё одна причина [невысокой результативности] – судейство. Мне оно не нравится, не вижу судейской линии! Вся страна смотрит Кубок открытия «Металлург» – «Локомотив». Человека «убивают» у борта, там минимум пять минут – свистка нет. Следующий матч в Магнитогорске – уже с участием СКА. Так и не понял, как судьи умудрились отменить гол гостей, когда голкипер «Магнитки» Набоков был вне вратарской площади. Жду очередной словесной эквилибристики от судейского руководства, когда чёрное назовут белым.

Вообще роль судей в современном хоккее – ключевая. Мелкий фол, незаметные блокировки, финская возня – всё это должно убираться благодаря качественной работе судей. Как только её увидим, команды сразу полюбят играть с шайбой, а результативность поднимется», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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