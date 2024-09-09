«Ребята в команде называли меня русским Бержероном». Бучневич — об игре центрфорвардом

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич рассказал, что товарищи по команде в шутку называли его русским Патрисом Бержероном, когда он впервые попробовал играть в качестве центрального нападающего. Впервые он был опробован в НХЛ в качестве центрального нападающего в сезоне-2022/2023 и провёл конец прошлого сезона полностью на этой позиции.

«Всё новое интересно, и это не исключение. Посмотрим, как пойдёт. Если вы проигрываете вбрасывание, вам приходится тратить 20 секунд, чтобы вернуть шайбу у соперника, а все хотят завладеть шайбой. Когда я играл на фланге, [Роберт] Томас выигрывал много вбрасываний, а до этого [Мика] Зибанеджад. У всех было более 50%. С такими игроками гораздо проще что-то создать.

Все шутили, когда меня первый раз поставили в качестве центрального нападающего, называя меня русским Патрисом Бержероном. Во время игры все ребята помогали мне, разговаривали со мной и говорили, что делать. Они понимали, что играть в центре для меня в новинку и что нужно время», — цитирует Бучневича RG.org.