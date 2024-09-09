Коньков — об игре «Сибири»: тренерскому штабу нужно искать выход из ситуации

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал старт сезона «Сибири». Новосибирский клуб потерпел два поражения в двух матчах, забросив лишь одну шайбу.

«Два матча только прошло. Думаю, что у тренерского штаба есть пища для размышлений, вопросы, которые нужно решать. Если команда забросила всего одну шайбу, надо смотреть, сколько моментов она создаёт и что у неё с завершением. Тренерскому штабу нужно обговаривать это с игроками и искать выход из сложившейся ситуации», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

В последнем матче «Сибирь» уступила «Автомобилисту» со счётом 0:4. Следующую игру новосибирская команда проведёт с ЦСКА 10 сентября. Встреча пройдёт в Москве на площадке армейцев.