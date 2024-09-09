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Локомотив — СКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 9 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды провели между собой шесть матчей и поделили победы поровну. По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» занял третье место в таблице Западной конференции. В плей-офф ярославцы дошли до финала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступили «Металлургу».

По итогам прошлой регулярки петербургский СКА занял второе место в Западной конференции КХЛ. В плей-офф СКА во втором раунде уступил «Автомобилисту» в пяти матчах.

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