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«Громкое событие для российского хоккея». Крикунов — о переходе Кулёмина в «Оттаву»

«Громкое событие для российского хоккея». Крикунов — о переходе Кулёмина в «Оттаву»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переходе Николая Кулёмина в «Оттаву». Ранее сообщалось, что 38-летний Кулёмин проведёт с «Оттавой» тренировочный лагерь.

«Приглашение «Оттавы» – удивление. Значит, видят в нём необходимость. Своим примером он показывает, что можно играть долго и уехать в НХЛ в любом возрасте. Ларионов, Фёдоров также долго играли. Можно всё, если ты за собой следишь! Но 38 – предельный возраст для профессионального хоккея.

Громкое событие для российского хоккея. Но тут ещё и для Канады громко, значит, что у них игроков нет? Куда хоккеисты делись? Столько школ, лагерей, там же в каждой деревне в хоккей играют, тренируются.
Видимо, не хватает своих игроков, раз взяли 38-летнего россиянина. Сложно представить, что они в Оттаве не могли найти подходящего игрока», – цитирует Крикунова Legalbet.

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