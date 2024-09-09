Хафизуллин: «Трактор» в плей-офф обыграл нас заслуженно, но не потому, что запугал

Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин назвал причины поражения от «Трактора» в серии первого раунда Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Серия изобиловала стычками и драками.

— «Салават» вновь не сумел пройти первый раунд плей-офф. Как считаешь, «Трактор» действительно смог «напугать» уфимскую команду своими силовыми уловками с постоянными драками и провокациями гренадёров?

— Да нет. Просто они по итогу сыграли лучше, острее, можно сказать. Мы в быстроте им проигрывали. А те моменты, которые надо было выжимать, мы не смогли выжать и воплотить в голы. Ну что говорить, что они нас незаслуженно выиграли? Так тоже неправильно. Я думаю, если они выиграли, то, конечно, заслужили эту победу. Но точно не тем, что запугали, — цитирует Хафизуллина «Татар-информ».

«Салават Юлаев» во вчерашнем матче с «Трактором» одержал победу по буллитам со счётом 2:1.