«Лидерства от него пока не вижу». Кожевников — о критике Широковым игроков «Сибири»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что удивлён словами капитана «Сибири» Сергея Широкова, раскритиковавшего действия своей команды в перерыве матча с «Автомобилистом» (0:4).

«Меня удивило, как по ходу матча в Екатеринбурге, извините за выражение, засадил свою команду её капитан Широков. Вот это действительно запомнилось. Широков — мастер, чемпион.

В «Сибирь» его пригласили на роль лидера, который в трудные времена поведёт команду за собой. Но лидерства пока не вижу. Наоборот, в первый же трудный для новой команды момент капитан не поддержал её, а выдал классический спич индивидуалиста. Не ожидал!

Новой команде досталось плохое наследство, нет молодёжи, подписаны ветераны, которые в такой молодой лиге вряд ли готовы играть. Но я никак не ожидал, что эти ветераны уже со второй игры начнут отделять себя от команды. Вот где сюрприз», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.