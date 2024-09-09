Федерация хоккея Финляндии не оплатила счета арены, принадлежащей Ротенбергу и Тимченко

Федерация хоккея Финляндии не стала оплачивать счета «Хартвалл Арены». Электроэнергия на арене была отключена за неуплату 2 сентября. МИД Финляндии 6 сентября в качестве исключения разрешил федерации хоккея оплатить счета. Директор Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен заявил, что они решили не оплачивать счета.

«Мы решили не оплачивать счета, потому что наше расследование показало, что это было бы лишь краткосрочным решением. Надеемся, что будет найдено более долгосрочное решение», – цитирует Хиетанена пресс-служба федерации.

«Хартвалл Арена», являющаяся одним из крупнейших крытых комплексов Финляндии, простаивает с марта 2022 года. Такая ситуация возникла после того, как его основные владельцы — россияне — попали под санкции ЕС. Владельцами арены являются российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.