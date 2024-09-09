Министр спорта России Дегтярёв предложил Азербайджану вступить в КХЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым обсудил развитие многоплановых и дружеских отношений между странами. В частности, Дегтярёв предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге.

«Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает, что Россия придаёт большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Азербайджаном. А в основе – принцип равенства, учёт интересов друг друга. И это объединяет наши народы на протяжении веков.

Предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз, в Астане, состоится матч КХЛ между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». У лиги очень обширная география и она готова расширяться», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.