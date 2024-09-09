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«Я волнительный человек». Овечкин — об эмоциях, сопровождающих его перед мероприятиями

«Я волнительный человек». Овечкин — об эмоциях, сопровождающих его перед мероприятиями
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Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что всегда испытывает волнение перед важными мероприятиями.

«Я, скорее всего, больше такой волнительный человек перед всякими мероприятиями, даже перед сегодняшним мероприятием я волновался. Но когда ты приходишь и видишь то, что всё хорошо — успокаиваешься», — приводит слова Овечкина Пятый канал.

Напомним, 38-летний хоккеист готовится провести свой 20-й сезон НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить в ворота соперников 41 шайбу.

В минувшем сезоне он набрал 65 очков за 79 матчей. Он забил 31 гол и сделал 34 голевые передачи.

Сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги начнется 4 октября 2024 года.

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