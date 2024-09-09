«Я волнительный человек». Овечкин — об эмоциях, сопровождающих его перед мероприятиями

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что всегда испытывает волнение перед важными мероприятиями.

«Я, скорее всего, больше такой волнительный человек перед всякими мероприятиями, даже перед сегодняшним мероприятием я волновался. Но когда ты приходишь и видишь то, что всё хорошо — успокаиваешься», — приводит слова Овечкина Пятый канал.

Напомним, 38-летний хоккеист готовится провести свой 20-й сезон НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить в ворота соперников 41 шайбу.

В минувшем сезоне он набрал 65 очков за 79 матчей. Он забил 31 гол и сделал 34 голевые передачи.

Сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги начнется 4 октября 2024 года.