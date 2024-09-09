Кевин Шаттенкирк ведёт переговоры с несколькими клубами НХЛ — TSN

Американский хоккеист Кевин Шаттенкирк, по информации TSN, ведёт переговоры с несколькими клубами НХЛ. Об этом инсайдеру TSN Пьеру Лебрюну сообщил агент хоккеиста Джордж Базос.

«Джордж Базос, агент Кевина Шаттенкирка, которому 35 лет, говорит, что они ведут переговоры с несколькими командами, ищут подходящую. Он всё ещё хочет играть. В прошлом сезоне в «Бостоне» Шаттенкирк вышел из годовой сделки на $ 1,05 млн», — приводит слова Лебрюна TSN.

Напомним, минувший сезон хоккеист провёл в «Бостоне» и за 61 матч набрал 24 очка. Ему удалось сделать 18 голевых передач и забросить шесть шайб. Всего в лиге американец провел 952 матча в регулярках и набрал 484 (103+381) очка при общей полезности «-29».

В 2020 году хоккеист стал чемпионом Кубка Стэнли в составе «Тампы».