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«Юта» показала кропотливый процесс подготовки льда к сезону-2024/2025

«Юта» показала кропотливый процесс подготовки льда к сезону-2024/2025
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Хоккейный клуб «Юта» показал процесс подготовки ледовой площадки к предстоящему сезону-2024/2025, сняв стильное видео. Его они опубликовали в официальном аккаунте в социальных сетях.

Напомним, ранее клуб «Юта» носил название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

Команда будет выступать на современной 16-тысячной арене. При этом планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

С названием клуб пока так и не смог определиться. В «Юте» заявили, что в сезоне-2024/2025 клуб будет выступать с временным наименованием и логотипом. Сейчас на рассмотрении 20 названий клуба: Black Diamonds («Чёрные бриллианты»), Blast («Взрыв»), Blizzard («Метель»), Canyons («Каньоны»), Caribou («Карибу»), Freeze («Замороженные»), Frost («Мороз»), Fury («Ярость»), Glaciers («Ледники»), HC, Hive («Улей»), Ice («Лёд»), Mammoth («Мамонты»), Mountaineers («Альпинисты»), Outlaws («Преступники»), Powder («Порох»), Squall («Шквал»), Swarm («Рой»), Venom («Яд»), Yetis («Йети»).

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