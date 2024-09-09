Джереми Свейман отказал «Бостон Брюинз» в долгосрочном контракте — Фридман

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что хоккеист Джереми Свейман отказал «Бостон Брюинз» в долгосрочном восьмилетнем контракте.

«Понимаю, что в какой-то момент на столе лежала восьмилетняя сделка. Не думаю, что в какой-либо момент здесь он был близок к тому, чтобы подписать», — приводит слова Фридмана Sports Illustrated.

Также, по информации Фридмана, хоккеист и клуб вели переговоры на протяжении всего межсезонья, никто из них не хотел уступать. Джереми запросил около $ 10 млн, но «Бостон» не смог обеспечить ему этого, ведь потолок зарплат клуба сейчас $ 8,6 млн.

В минувшем сезоне за «Бостон» у Свеймана в 44 матчах 91,6% отражённых бросков. Он также провёл три «сухих» встречи в сезоне.