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Селебрини первый среди проспектов НХЛ в сезоне-2024/2025, Мичков — второй — Daily Faceoff

Селебрини первый среди проспектов НХЛ в сезоне-2024/2025, Мичков — второй — Daily Faceoff
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По версии издания Daily Faceoff, 75 игроков НХЛ смогут претендовать на звание лучших в сезоне-2024/2025. Первое место в этом рейтинге занял 18-летний Маклин Селебрини, вторым стал россиянин 19-летний Матвей Мичков.

«Все взгляды будут прикованы к Селебрини в этом сезоне. В прошлом году он выиграл премию Хоби Бейкера как лучший игрок NCAA, став первым 17-летним игроком, сделавшим это», — написано в статье DailyFaceoff о Селебрини.

«Он не типичный 19-летний парень, с учётом того, что за его плечами уже два сезона профессионального хоккея, и я ожидаю, что он наберёт более 50 очков», — написано о Мичкове.

Напомним, Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией Флайерз» на три года и уже отправился на подготовку к сезону. Селебрини подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс». В минувшем сезоне он был одним из самых перспективных хоккеистов NCAA.

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