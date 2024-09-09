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«Это было сказочное время». Бучневич признался, что скучает по Тарасенко и Барбашёву

«Это было сказочное время». Бучневич признался, что скучает по Тарасенко и Барбашёву
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Российский хоккеист Павел Бучневич признался, что скучает по Владимиру Тарасенко и Ивану Барбашёву в «Сент-Луис Блюз».

«Когда меня обменяли в «Сент-Луис», я начал больше играть и получал больше времени на игру в большинстве. У нас была крепкая команда с тремя сильными линиями. Уровень игроков был очень высоким. Но нам не повезло с травмами в плей-офф. У нас было много хороших историй, когда Тарасенко и Барбашёв играли с нами. Это было сказочное время. Мы тесно общались с ребятами, ходили на ужины и собирались у кого-то дома. Хорошо иметь русских в команде», — приводит слова Бучневича RG.

Напомним, Бучневич отыграл в «Сент-Луис» последние три сезона и готовится провести четвёртый. Тарсенко и Барбашёв покинули команду после сезона-2022/2023.

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