«Там же умные дядьки сидят». Хафизуллин — об изменении лимита легионеров в КХЛ

Российский хоккеист, игрок «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин поделился мнением об изменении лимита легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Всё равно конкуренция – двигатель прогресса. Однозначного ответа нет. Раньше же тоже всегда было пять легионеров, только на один сезон сокращали. Я не думаю, что это случилось как гром среди ясного неба. Всегда с этим жили и продолжаем с этим жить. Но, я думаю, сколько бы легионеров ни было, это надо решать заранее и на много лет вперёд. А летом принимать решение, сколько их будет… Ну, пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят», — приводит слова Хафизуллина «Татар-информ».

Напомним, министерство спорта утвердило лимит в пять легионеров в КХЛ на сезон-2024/2025. В минувшем сезоне клубы лиги могли внести в заявку не более трёх иностранных хоккеистов.