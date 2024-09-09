Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Там же умные дядьки сидят». Хафизуллин — об изменении лимита легионеров в КХЛ

«Там же умные дядьки сидят». Хафизуллин — об изменении лимита легионеров в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хоккеист, игрок «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин поделился мнением об изменении лимита легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Всё равно конкуренция – двигатель прогресса. Однозначного ответа нет. Раньше же тоже всегда было пять легионеров, только на один сезон сокращали. Я не думаю, что это случилось как гром среди ясного неба. Всегда с этим жили и продолжаем с этим жить. Но, я думаю, сколько бы легионеров ни было, это надо решать заранее и на много лет вперёд. А летом принимать решение, сколько их будет… Ну, пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят», — приводит слова Хафизуллина «Татар-информ».

Напомним, министерство спорта утвердило лимит в пять легионеров в КХЛ на сезон-2024/2025. В минувшем сезоне клубы лиги могли внести в заявку не более трёх иностранных хоккеистов.

Материалы по теме
В «Салавате Юлаеве» прокомментировали возвращение 38-летнего Кулёмина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android