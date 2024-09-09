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Авангард — Ак Барс, результат матча 9 сентября 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Сегодня, 9 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске местный «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

Счёт в матче уже на 19-й секунде открыли гости: отличился Ник Петан (Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин). «Авангард» сумел отыграться через несколько минут усилиями Александра Филантьева (Илья Рейнгардт, Коул Касселс). В концовке третьего периода «Авангард» вышел вперёд благодаря шайбе всё того же Филантьева (Павел Коледов, Рейнгардт). В конце встречи «Ак Барс» заменил вратаря на шестого полевого, чем и воспользовался Семён Чистяков, отправивший шайбу в пустые ворота. Четвёртую шайбу «Авангарда» забросил Игорь Мартынов.

Для «Авангарда» эта победа стала третьей подряд на старте сезона. Ранее омская команда обыграла «Сибирь» (2:1) и «Нефтехимик» (4:2). В следующем матче «Авангард» сыграет с «Амуром» 11 сентября.

Для «Ак Барса» это поражение стало вторым в трёх матчах. Казанцы начали сезон с поражения от «Салавата Юлаева» (2:3), а затем обыграли «Торпедо» (3:2 Б). 14 сентября «Ак Барс» дома сыграет с «Металлургом».

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