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«Авангард» одержал третью победу подряд в КХЛ, у «Ак Барса» — два поражения в трёх матчах

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске местный «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счётом 4:1.

Для «Авангарда» эта победа стала третьей подряд на старте сезона. Ранее омская команда обыграла «Сибирь» (2:1) и «Нефтехимик» (4:2). В следующем матче «Авангард» сыграет с «Амуром» 11 сентября.

Для «Ак Барса» это поражение стало вторым в трёх матчах. Казанцы начали сезон с поражения от «Салавата Юлаева» (2:3), а затем обыграли «Торпедо» (3:2 Б). 14 сентября «Ак Барс» дома сыграет с «Металлургом».

Действующим победителем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург», обыгравший в четырёх матчах финальной серии «Локомотив» из Ярославля.