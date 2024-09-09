Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барыс — Амур, результат матча 9 сентября 2024, счёт 1:5, КХЛ 2024-2025

«Амур» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Барыс» в матче КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан) состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились местный «Барыс» и «Амур». Победу в матче одержали представители команды из Хабаровска со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Грецкий (Грачёв) – 01:41 (5x5)     0:2 Ли (Шевченко) – 16:10 (5x5)     0:3 Слепец – 26:43 (5x5)     0:4 Броссо (Бродхёрст) – 36:04 (5x5)     1:4 Панюков (Гайтамиров, Батчер) – 49:53 (5x5)     1:5 Гальченюк (Мищенко, Броссо) – 54:13 (5x4)    

Шайбами в составе «Амура» отметились Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли, Кирилл Слепец, Девин Броссо и Алекс Гальченюк. Единственный ответный гол «Барыса» был в исполнении Кирилла Панюкова.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд. Ранее казахстанская команда проиграла «Нефтехимику» (1:2 ОТ) и «Трактору» (1:4). Все эти матчи «Барыс» провёл дома. В следующей игре коллектив встретится с минским «Динамо» 13 сентября.

«Амур», наоборот, прервал серию из двух поражений. Ранее команда уступила минскому «Динамо» (0:3) и «Витязю» (0:2).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android