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«Амур» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Барыс» в матче КХЛ

Сегодня, 9 сентября, на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан) состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились местный «Барыс» и «Амур». Победу в матче одержали представители команды из Хабаровска со счётом 5:1.

Шайбами в составе «Амура» отметились Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли, Кирилл Слепец, Девин Броссо и Алекс Гальченюк. Единственный ответный гол «Барыса» был в исполнении Кирилла Панюкова.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд. Ранее казахстанская команда проиграла «Нефтехимику» (1:2 ОТ) и «Трактору» (1:4). Все эти матчи «Барыс» провёл дома. В следующей игре коллектив встретится с минским «Динамо» 13 сентября.

«Амур», наоборот, прервал серию из двух поражений. Ранее команда уступила минскому «Динамо» (0:3) и «Витязю» (0:2).