Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Сорокина в России ответил на вопрос о проблемах российского вратаря «Айлендерс»

Агент Сорокина в России ответил на вопрос о проблемах российского вратаря «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в России, прокомментировал информацию о проблемах голкипера. Ранее известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что россиянин «борется с какой-то проблемой». Хоть журналист не уточнял, какого характера могут быть сложности Сорокина, в СМИ распространились две основные версии: о травме и о психологических проблемах вратаря.

«Понятия не имею. Что там Фридман говорит, не знаю. Не могу это комментировать, потому что я не общался с Ильёй ни летом, ни после лета», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 матчей, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и КН 3,01.

Материалы по теме
«Фанаты паникуют». У российской суперзвезды НХЛ серьёзные психологические проблемы?
«Фанаты паникуют». У российской суперзвезды НХЛ серьёзные психологические проблемы?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android