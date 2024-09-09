Агент Сорокина в России ответил на вопрос о проблемах российского вратаря «Айлендерс»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в России, прокомментировал информацию о проблемах голкипера. Ранее известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что россиянин «борется с какой-то проблемой». Хоть журналист не уточнял, какого характера могут быть сложности Сорокина, в СМИ распространились две основные версии: о травме и о психологических проблемах вратаря.

«Понятия не имею. Что там Фридман говорит, не знаю. Не могу это комментировать, потому что я не общался с Ильёй ни летом, ни после лета», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 матчей, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и КН 3,01.