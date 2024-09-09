Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эмоций не хватило». Главный тренер «Ак Барса» объяснил поражение от «Авангарда»

«Эмоций не хватило». Главный тренер «Ак Барса» объяснил поражение от «Авангарда»
Комментарии

Анвар Гатиятулин, главный тренер «Ак Барса», прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в матче сегодня, 9 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

«Третий матч в поездке. Два предыдущих были непростые, потратили много эмоций. Здесь было важно сыграть дисциплинированно, не удаляться, и с этим справились, да и в целом неплохо играли в первой половине. Потом, видимо, эмоций не хватило в концовке, в завершении, потому что моменты создавали. Не удалось больше одной шайбы забросить, потому что не хватило хладнокровия, настойчивости», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для казанской команды это уже второе поражение в сезоне. Ранее их смог обыграть «Салават Юлаев» в стартовом матче сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«Авангард» одержал третью победу подряд в КХЛ, у «Ак Барса» — два поражения в трёх матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android