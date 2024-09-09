«Эмоций не хватило». Главный тренер «Ак Барса» объяснил поражение от «Авангарда»
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Анвар Гатиятулин, главный тренер «Ак Барса», прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в матче сегодня, 9 сентября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5) 1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5) 2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5) 3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en) 4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)
«Третий матч в поездке. Два предыдущих были непростые, потратили много эмоций. Здесь было важно сыграть дисциплинированно, не удаляться, и с этим справились, да и в целом неплохо играли в первой половине. Потом, видимо, эмоций не хватило в концовке, в завершении, потому что моменты создавали. Не удалось больше одной шайбы забросить, потому что не хватило хладнокровия, настойчивости», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, для казанской команды это уже второе поражение в сезоне. Ранее их смог обыграть «Салават Юлаев» в стартовом матче сезона-2024/2025.
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