«Эмоций не хватило». Главный тренер «Ак Барса» объяснил поражение от «Авангарда»

Анвар Гатиятулин, главный тренер «Ак Барса», прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в матче сегодня, 9 сентября.

«Третий матч в поездке. Два предыдущих были непростые, потратили много эмоций. Здесь было важно сыграть дисциплинированно, не удаляться, и с этим справились, да и в целом неплохо играли в первой половине. Потом, видимо, эмоций не хватило в концовке, в завершении, потому что моменты создавали. Не удалось больше одной шайбы забросить, потому что не хватило хладнокровия, настойчивости», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для казанской команды это уже второе поражение в сезоне. Ранее их смог обыграть «Салават Юлаев» в стартовом матче сезона-2024/2025.