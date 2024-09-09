«Тю-тю-тю будете — и без меня уже тогда». Яркая речь Мартемьянова в раздевалке «Амура»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с «Барысом» (5:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для хабаровчан эта победа стала первой в нынешнем сезоне, ранее они проиграли в двух матчах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Грецкий (Грачёв) – 01:41 (5x5) 0:2 Ли (Шевченко) – 16:10 (5x5) 0:3 Слепец – 26:43 (5x5) 0:4 Броссо (Бродхёрст) – 36:04 (5x5) 1:4 Панюков (Гайтамиров, Батчер) – 49:53 (5x5) 1:5 Гальченюк (Мищенко, Броссо) – 54:13 (5x4)
«Моментами играли очень прилично, очень дисциплинированно, но при любом раскладе, при любом счёте надо уважать соперника. Баловство, организованное в конце третьего периода, ни в какие ворота не лезет. Больше терпеть не буду, или мы играем и готовимся к хорошим результатам, или тю-тю-тю будем играть — и без меня уже тогда. Первый и последний раз, говорю вам в этом сезоне, баловство терпеть я не буду, пока я здесь», — сказал Мартемьянов в видео, опубликованном в соцсетях «Амура».
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