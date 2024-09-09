«Тю-тю-тю будете — и без меня уже тогда». Яркая речь Мартемьянова в раздевалке «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с «Барысом» (5:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для хабаровчан эта победа стала первой в нынешнем сезоне, ранее они проиграли в двух матчах.

«Моментами играли очень прилично, очень дисциплинированно, но при любом раскладе, при любом счёте надо уважать соперника. Баловство, организованное в конце третьего периода, ни в какие ворота не лезет. Больше терпеть не буду, или мы играем и готовимся к хорошим результатам, или тю-тю-тю будем играть — и без меня уже тогда. Первый и последний раз, говорю вам в этом сезоне, баловство терпеть я не буду, пока я здесь», — сказал Мартемьянов в видео, опубликованном в соцсетях «Амура».