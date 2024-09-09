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Гатиятулин – о двух поражениях «Ак Барса» в трёх играх: сложно быстро перестроиться

Гатиятулин – о двух поражениях «Ак Барса» в трёх играх: сложно быстро перестроиться
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил два поражения в трёх матчах команды на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

«Процесс становления команды, системы, рисунка игры продолжается, сезон только стартовал. Сократили подготовительный период, за короткий срок сложно быстро перестроиться, потому что много нового ребятам предлагаем. Они нас слышат, отрезками показывают ту игру, которую хотим видеть. Но хотелось бы, чтобы этих отрезков было намного больше.

В моменте с челленджом качество связи с видеотренером было непонятным. Я спросил у нашего капитана Яшкина, видел ли он момент. Он сказал, что была игра высоко поднятой клюшкой до гола. Поэтому решил взять запрос. Снял вратаря за три минуты до сирены, потому что вбрасывание было в зоне атаки. Если бы я не был уверен в наших лидерах, то не снимал бы вратаря», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» сегодня, 9 сентября, проиграл в гостях «Авангарду» (1:4), а до этого уступил в Уфе «Салавату Юлаеву» (2:3).

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