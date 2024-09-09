Гатиятулин: не думаю, что у «Ак Барса» есть зависимость от первой тройки. Всё придёт

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что мастеровитой в команде является не только первая тройка игроков.

«Не думаю, что есть какая-то зависимость у «Ак Барса» от первой тройки. У нас все ребята мастеровитые, кто-то быстрее просто входит в сезон. Через игры всё придёт, будем понимать, как можем усилить игру в каждой линии. Егору Коршкову для уверенности нужно забить. У него есть моменты, и мы знаем сильные стороны его. Он пытается, через игры всё придёт», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Первая тройка нападающих «Ак Барса»: Александр Барабанов — Ник Петан — Дмитрий Яшкин.

Напомним, сегодня, 9 сентября, «Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду». Это второе поражение в трёх сыгранных матчей.