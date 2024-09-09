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Гатиятулин: не думаю, что у «Ак Барса» есть зависимость от первой тройки. Всё придёт

Гатиятулин: не думаю, что у «Ак Барса» есть зависимость от первой тройки. Всё придёт
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что мастеровитой в команде является не только первая тройка игроков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

«Не думаю, что есть какая-то зависимость у «Ак Барса» от первой тройки. У нас все ребята мастеровитые, кто-то быстрее просто входит в сезон. Через игры всё придёт, будем понимать, как можем усилить игру в каждой линии. Егору Коршкову для уверенности нужно забить. У него есть моменты, и мы знаем сильные стороны его. Он пытается, через игры всё придёт», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Первая тройка нападающих «Ак Барса»: Александр Барабанов — Ник Петан — Дмитрий Яшкин.

Напомним, сегодня, 9 сентября, «Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду». Это второе поражение в трёх сыгранных матчей.

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