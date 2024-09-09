Главный тренер «Авангарда»: комплимент Гатиятулину. Очень рад, что сижу здесь с победой

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», оценил матч с «Ак Барсом» (4:1) и признался, что рад победе.
«Очень хорошая игра. Мне кажется, настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. Хочется сделать комплимент Анвару Гатиятулину, его команде – очень здорово смотрелся «Ак Барс». Так что я очень рад, что мы сидим здесь с победой.
Хомченко, слава богу, не молодой вратарь, у которого за плечами нет опыта, в том числе и опыта быстро пропущенных шайб. Когда идёшь по карьере, то случается всякое, нужно уметь забывать, нужно понимать, что важен только следующий бросок, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, сегодня, 9 сентября, «Авангарду» удалось обыграть казанский «Ак Барс» и одержать третью победу на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
- 9 сентября 2024
-
21:59
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:26
-
20:54
-
20:43
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:16
-
20:16
-
19:24
-
19:08
-
18:57
-
18:47
-
18:07
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:03
-
16:52
-
16:29
-
15:50
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:25
-
13:00