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Главный тренер «Авангарда»: комплимент Гатиятулину. Очень рад, что сижу здесь с победой

Главный тренер «Авангарда»: комплимент Гатиятулину. Очень рад, что сижу здесь с победой
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», оценил матч с «Ак Барсом» (4:1) и признался, что рад победе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

«Очень хорошая игра. Мне кажется, настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. Хочется сделать комплимент Анвару Гатиятулину, его команде – очень здорово смотрелся «Ак Барс». Так что я очень рад, что мы сидим здесь с победой.

Хомченко, слава богу, не молодой вратарь, у которого за плечами нет опыта, в том числе и опыта быстро пропущенных шайб. Когда идёшь по карьере, то случается всякое, нужно уметь забывать, нужно понимать, что важен только следующий бросок, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 9 сентября, «Авангарду» удалось обыграть казанский «Ак Барс» и одержать третью победу на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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