Главный тренер «Авангарда»: комплимент Гатиятулину. Очень рад, что сижу здесь с победой

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», оценил матч с «Ак Барсом» (4:1) и признался, что рад победе.

«Очень хорошая игра. Мне кажется, настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. Хочется сделать комплимент Анвару Гатиятулину, его команде – очень здорово смотрелся «Ак Барс». Так что я очень рад, что мы сидим здесь с победой.

Хомченко, слава богу, не молодой вратарь, у которого за плечами нет опыта, в том числе и опыта быстро пропущенных шайб. Когда идёшь по карьере, то случается всякое, нужно уметь забывать, нужно понимать, что важен только следующий бросок, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 9 сентября, «Авангарду» удалось обыграть казанский «Ак Барс» и одержать третью победу на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).