Звягин: у «Ак Барса» поменялось лицо. Ушли великие мастера, а пришли амбициозные ребята

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил, что поменялось в игре «Ак Барса» после ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера.

«Даже перед первой игрой сезона мы поняли, что Касселс неплохо смотрится вместе с молодыми Рейнгардтом и Филатьевым. Я поговорил с Коулом, сделал акцент на коммуникации в тройке, он очень опытный и умный игрок. Я их пригласил в офис, посадил и предложил свои услуги переводчика для их общения. И Илья с Александром сказали, что Коулу нужно просто чуть помедленнее говорить, потому что они сами немного понимают. И эти беседы идут каждый день, разборы моментов, анализ совместный.

Между «Ак Барсом» Билялетдинова и «Ак Барсом» Гатиятулина очень большая разница. Стиль игры, система… Плюс поменялся состав, ушли мастера большие, великие, а пришли на их место амбициозные, быстрые, манёвренные ребята, которые ещё только хотят завоевать себе легендарные имена. Поменялось лицо «Ак Барса». У Билялетдинова была супероборона, и оттуда уже отталкивались, а сейчас Казань играет в давление по всей площадке, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.