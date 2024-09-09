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Звягин: у «Ак Барса» поменялось лицо. Ушли великие мастера, а пришли амбициозные ребята

Звягин: у «Ак Барса» поменялось лицо. Ушли великие мастера, а пришли амбициозные ребята
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил, что поменялось в игре «Ак Барса» после ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

«Даже перед первой игрой сезона мы поняли, что Касселс неплохо смотрится вместе с молодыми Рейнгардтом и Филатьевым. Я поговорил с Коулом, сделал акцент на коммуникации в тройке, он очень опытный и умный игрок. Я их пригласил в офис, посадил и предложил свои услуги переводчика для их общения. И Илья с Александром сказали, что Коулу нужно просто чуть помедленнее говорить, потому что они сами немного понимают. И эти беседы идут каждый день, разборы моментов, анализ совместный.

Между «Ак Барсом» Билялетдинова и «Ак Барсом» Гатиятулина очень большая разница. Стиль игры, система… Плюс поменялся состав, ушли мастера большие, великие, а пришли на их место амбициозные, быстрые, манёвренные ребята, которые ещё только хотят завоевать себе легендарные имена. Поменялось лицо «Ак Барса». У Билялетдинова была супероборона, и оттуда уже отталкивались, а сейчас Казань играет в давление по всей площадке, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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