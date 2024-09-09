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«Кайфую, пока есть шанс». 20-летний Филатьев высказался после дубля в ворота «Ак Барса»

«Кайфую, пока есть шанс». 20-летний Филатьев высказался после дубля в ворота «Ак Барса»
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Александр Филатьев, нападающий «Авангарда», после победы над «Ак Барсом» (4:1) рассказал, что ему нравится проводить матчи в одном из ведущих звеньев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

«Мы знали, что будет такая тяжёлая игра, что «Ак Барс» побежит. Перетерпели, дождались своих моментов, забили и выиграли матч. Со второго периода удалось перехватить инициативу, дальше нам полегче было играть.

На тренировках нашу тройку тренеры часто собирают, мы разговариваем, потому что не всегда понимаем, что Касселс говорит. Звягин нам переводит. Мы прекрасно общаемся, и за счёт этого начинает появляться сыгранность.

Да, наверное, упал груз с плеч после первой шайбы. Хотелось, чтобы было не как в прошлом сезоне, когда я в 17-м матче забил, а пораньше это сделать. Радость у меня за команду сейчас, а дубль когда-то должен был случиться. Классно, что он пришёлся на победный матч.

Во втором голе никак особо не ориентировался. Стоял на пятачке, смотрю – шайба катится, подставил клюшку. А первый гол – наигранная комбинация. Да, шайба там скакала, я уж переживать начал, что не зайдёт, в штангу попадёт.

Мне очень нравится играть в ведущем звене, давления никакого не чувствую. Я люблю играть много, мы с Ильёй кайфуем, пока есть такой шанс», — передаёт слова Филатьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в связи с травмой Рида Буше и Владимира Ткачёва «Авангард» был вынужден начать сезон без этих игроков и менять расположение хоккеистов в пятёрках, поэтому сейчас Филатьев играет во втором звене «Авангарда».

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