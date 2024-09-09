«Матч был шикарным». Барабанов прокомментировал поражение «Ак Барса» в Омске

Александр Барабанов, нападающий «Ак Барса», оценил матч с «Авангардом», где хоккеисты из Казани уступили со счётом 1:4.
«Приятная атмосфера матча в Омске, первый раз играл в этом дворце. Матч был шикарным, но при равном счёте играли до гола и пропустили его, к сожалению. Лёд хотелось бы улучшить. Но обе команды были в равных условиях. Не вижу смысла пенять на лёд. Конечно, мы уделили внимание сильному началу. Тяжело начинать матчи с пропущенных шайб, поэтому вышли заряженными. Удалось забить в первой смене», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Сегодня, 9 сентября, казанская команда уступила омскому «Авангарду» и потерпела второе поражение в сезоне. Несмотря на это, Барабанов успел отметиться голевой передачей Нику Петану.
- 9 сентября 2024
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