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«Матч был шикарным». Барабанов прокомментировал поражение «Ак Барса» в Омске

«Матч был шикарным». Барабанов прокомментировал поражение «Ак Барса» в Омске
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Александр Барабанов, нападающий «Ак Барса», оценил матч с «Авангардом», где хоккеисты из Казани уступили со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

«Приятная атмосфера матча в Омске, первый раз играл в этом дворце. Матч был шикарным, но при равном счёте играли до гола и пропустили его, к сожалению. Лёд хотелось бы улучшить. Но обе команды были в равных условиях. Не вижу смысла пенять на лёд. Конечно, мы уделили внимание сильному началу. Тяжело начинать матчи с пропущенных шайб, поэтому вышли заряженными. Удалось забить в первой смене», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сегодня, 9 сентября, казанская команда уступила омскому «Авангарду» и потерпела второе поражение в сезоне. Несмотря на это, Барабанов успел отметиться голевой передачей Нику Петану.

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