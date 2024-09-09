«Торпедо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Автомобилист» в матче КХЛ

Сегодня, 9 сентября, на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретились «Торпедо» и «Автомобилист» (Екатеринбург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу в игре одержали представители нижегородской команды со счётом 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
К окончанию второго тайма «Торпедо» обеспечило себе комфортное преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Сергея Гончарука и Кирилла Воронина. «Автомобилист» ответил шайбой Данила Романцева, но шайба Денниса Яна окончательно поставила под сомнения шансы екатеринбургской команды спасти этот матч.
«Торпедо» прервало серию поражений в два матча. Ранее команда Игоря Ларионова уступила «Северстали» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3 Б). В следующей встрече нижегородцы сыграют с ЦСКА в гостях 12 сентября.
«Автомобилист», наоборот, впервые уступил в нынешнем сезоне. До этого команда Николая Заварухина победила «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (4:0). 11 сентября «Автомобилист» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым».
- 9 сентября 2024
-
21:59
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:26
-
20:54
-
20:43
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:16
-
20:16
-
19:24
-
19:08
-
18:57
-
18:47
-
18:07
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:03
-
16:52
-
16:29
-
15:50
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:25
-
13:00