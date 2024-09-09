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Торпедо — Автомобилист, результат матча 9 сентября 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Автомобилист» в матче КХЛ
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Сегодня, 9 сентября, на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретились «Торпедо» и «Автомобилист» (Екатеринбург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу в игре одержали представители нижегородской команды со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гончарук (Кирсанов) – 07:56 (5x5)     2:0 Воронин (Белевич) – 36:23 (5x5)     2:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 41:23 (5x5)     3:1 Ян (Воронин, Силаев) – 52:18 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К окончанию второго тайма «Торпедо» обеспечило себе комфортное преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Сергея Гончарука и Кирилла Воронина. «Автомобилист» ответил шайбой Данила Романцева, но шайба Денниса Яна окончательно поставила под сомнения шансы екатеринбургской команды спасти этот матч.

«Торпедо» прервало серию поражений в два матча. Ранее команда Игоря Ларионова уступила «Северстали» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3 Б). В следующей встрече нижегородцы сыграют с ЦСКА в гостях 12 сентября.

«Автомобилист», наоборот, впервые уступил в нынешнем сезоне. До этого команда Николая Заварухина победила «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (4:0). 11 сентября «Автомобилист» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым».

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