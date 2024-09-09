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«Торпедо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Автомобилист» в матче КХЛ

Сегодня, 9 сентября, на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретились «Торпедо» и «Автомобилист» (Екатеринбург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу в игре одержали представители нижегородской команды со счётом 3:1.

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К окончанию второго тайма «Торпедо» обеспечило себе комфортное преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Сергея Гончарука и Кирилла Воронина. «Автомобилист» ответил шайбой Данила Романцева, но шайба Денниса Яна окончательно поставила под сомнения шансы екатеринбургской команды спасти этот матч.

«Торпедо» прервало серию поражений в два матча. Ранее команда Игоря Ларионова уступила «Северстали» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3 Б). В следующей встрече нижегородцы сыграют с ЦСКА в гостях 12 сентября.

«Автомобилист», наоборот, впервые уступил в нынешнем сезоне. До этого команда Николая Заварухина победила «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (4:0). 11 сентября «Автомобилист» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым».