Евгений Кузнецов спровоцировал массовую потасовку в матче «Локомотив» — СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов начал потасовку у ворот со Степаном Никулиным, чтобы заступиться за Артемия Плишкова, которому хоккеист «Локомотива» нанёс повреждение во время броска по воротам.

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За грубость Кузнецов был наказан двухминутным малым штрафом.

Напомним, Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА в минувшем межсезонье. Раньше он выступал за команду Национальной хоккейной лиги — «Каролину Харрикейнз», а также за «Вашингтон». Кузнецов расторг контракт с «Харрикейнз».

В стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги СКА уступил «Металлургу» в овертайме (4:5), но позже команда обыграла «Ладу» (3:1).