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Локомотив — СКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Евгений Кузнецов спровоцировал массовую потасовку в матче «Локомотив» — СКА

Евгений Кузнецов спровоцировал массовую потасовку в матче «Локомотив» — СКА
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов начал потасовку у ворот со Степаном Никулиным, чтобы заступиться за Артемия Плишкова, которому хоккеист «Локомотива» нанёс повреждение во время броска по воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За грубость Кузнецов был наказан двухминутным малым штрафом.

Напомним, Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА в минувшем межсезонье. Раньше он выступал за команду Национальной хоккейной лиги — «Каролину Харрикейнз», а также за «Вашингтон». Кузнецов расторг контракт с «Харрикейнз».

В стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги СКА уступил «Металлургу» в овертайме (4:5), но позже команда обыграла «Ладу» (3:1).

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