«Сам не понял, что случилось». Барабанов — об упущенном супермоменте в игре с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал, что не помнит, куда попала шайба после нереализованного момента в конце первого периода.

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— Классный момент был в концовке первого периода. Как там не забил?

— Вот, кстати, надо посмотреть, я сам не понял, что там случилось. Мне кажется, вратарь хорошо щитком сыграл. Но я не понял, куда я попал.

— Почему не удалось забить больше одного гола «Ак Барсу»?

— У нас были хорошие моменты, у Терехова – два хороших момента. Видимо, надо лучше закрывать вратаря. «Авангард» здорово играет в обороне, нам надо больше искать дыр в обороне, — сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.