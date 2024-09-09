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«Сам не понял, что случилось». Барабанов — об упущенном супермоменте в игре с «Авангардом»

«Сам не понял, что случилось». Барабанов — об упущенном супермоменте в игре с «Авангардом»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал, что не помнит, куда попала шайба после нереализованного момента в конце первого периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Классный момент был в концовке первого периода. Как там не забил?
— Вот, кстати, надо посмотреть, я сам не понял, что там случилось. Мне кажется, вратарь хорошо щитком сыграл. Но я не понял, куда я попал.

— Почему не удалось забить больше одного гола «Ак Барсу»?
— У нас были хорошие моменты, у Терехова – два хороших момента. Видимо, надо лучше закрывать вратаря. «Авангард» здорово играет в обороне, нам надо больше искать дыр в обороне, — сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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