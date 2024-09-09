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Витязь — Сочи, результат матча 9 сентября 2024, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Барака принёс «Витязю» победу над «Сочи» в матче с девятью шайбами
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Сегодня, 9 сентября, в матче регулярного чемпионата КХЛ на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» встретились «Витязь» и «Сочи». Победу в этой результативной игре одержали хозяева льда со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Барак (Готье, Чехович) – 03:14 (5x4)     2:0 Готье (Барак, Чехович) – 04:12 (5x4)     2:1 Грэм (Тянулин, Никонов) – 04:56 (5x5)     3:1 Дарьин (Чивилёв) – 05:42 (5x5)     4:1 Барак (Чехович, Воронков) – 11:38 (5x5)     4:2 Венгрыжановский (Федотов, Волков) – 29:53 (5x5)     4:3 Попов (Криштоф, Грэм) – 42:35 (5x4)     5:3 Барак (Воробьёв) – 49:04 (5x5)     5:4 Тянулин (Федотов, Чебыкин) – 57:10 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе «Витязя» отметились Дерек Барак, оформивший хет-трик, Фредерик Готье и Александр Дарьин. У «Сочи» отличились Джесси Грэм, Денис Венгрыжановский, Сергей Попов и Артур Тянулин.

Для «Витязя» эта победа стала второй в сезоне: ранее команда обыграла «Амур» (2:0), но уступила «Адмиралу» (2:3). 11 сентября «Витязь» на домашнем льду встретится с минским «Динамо».

«Сочи» в первом матче сезона обыграл по буллитам «Спартак» (2:1). 14 сентября команда дома сразится с челябинским «Трактором».

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