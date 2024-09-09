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Хет-трик Барака принёс «Витязю» победу над «Сочи» в матче с девятью шайбами

Сегодня, 9 сентября, в матче регулярного чемпионата КХЛ на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» встретились «Витязь» и «Сочи». Победу в этой результативной игре одержали хозяева льда со счётом 5:4.

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Шайбами в составе «Витязя» отметились Дерек Барак, оформивший хет-трик, Фредерик Готье и Александр Дарьин. У «Сочи» отличились Джесси Грэм, Денис Венгрыжановский, Сергей Попов и Артур Тянулин.

Для «Витязя» эта победа стала второй в сезоне: ранее команда обыграла «Амур» (2:0), но уступила «Адмиралу» (2:3). 11 сентября «Витязь» на домашнем льду встретится с минским «Динамо».

«Сочи» в первом матче сезона обыграл по буллитам «Спартак» (2:1). 14 сентября команда дома сразится с челябинским «Трактором».