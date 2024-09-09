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Локомотив — СКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Эмоциональная реакция Евгения Кузнецова на удаление в матче «Локомотив» — СКА

Эмоциональная реакция Евгения Кузнецова на удаление в матче «Локомотив» — СКА
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После потасовки у ворот команды СКА, спровоцированной Евгением Кузнецовым, он получил двухминутное удаление за грубость, чем был недоволен.

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Напомним, ситуация произошла в матче «Локомотив» — СКА после броска Степана Никулина по воротам Артемия Плишкова. Никулин нанёс вратарю повреждение, а Кузнецов решил защитить его.

По итогу встречи СКА проиграл ярославской команде. «Локомотив» продлил свою серию побед в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги до трёх.

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