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«Локомотив» нанёс СКА второе поражение в сезоне, продлив победную серию до трёх матчей

Сегодня, 9 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле местный «Локомотив» переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счётом 2:0

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Решающую шайбу в матче забросил Байрон Фрейз. В концовке матча вторую шайбу «Локомотива» в большинстве забросил Максим Берёзкин.

Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд в сезоне. До этого ярославцы обыграли на выезде магнитогорский «Металлург» (3:2) и «Ладу» (3:0) в Тольятти. В следующем матче команда Игоря Никитина сыграет с «Куньлунем».

Для СКА это поражение стало вторым в сезоне. До этого команда Романа Ротенберга проиграла «Металлургу» (4:5 ОТ), но обыграла «Ладу» (1:3). В ближайшем матче СКА сыграет дома с «Трактором». Игра состоится 12 сентября.