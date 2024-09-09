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Локомотив — СКА. Прямая трансляция
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Локомотив — СКА, результат матча 9 сентября 2024, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» нанёс СКА второе поражение в сезоне, продлив победную серию до трёх матчей
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Сегодня, 9 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле местный «Локомотив» переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счётом 2:0

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Решающую шайбу в матче забросил Байрон Фрейз. В концовке матча вторую шайбу «Локомотива» в большинстве забросил Максим Берёзкин.

Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд в сезоне. До этого ярославцы обыграли на выезде магнитогорский «Металлург» (3:2) и «Ладу» (3:0) в Тольятти. В следующем матче команда Игоря Никитина сыграет с «Куньлунем».

Для СКА это поражение стало вторым в сезоне. До этого команда Романа Ротенберга проиграла «Металлургу» (4:5 ОТ), но обыграла «Ладу» (1:3). В ближайшем матче СКА сыграет дома с «Трактором». Игра состоится 12 сентября.

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