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Cпартак — Динамо Минск, результат матча 9 сентября 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

«Спартак» отыгрался с 0:2 и забросил пять шайб минскому «Динамо» в матче КХЛ
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Сегодня, 9 сентября, на льду московского «Мегаспорта» «Спартак» одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Дюбе (Шипачёв, Гросс) – 07:37 (5x5)     0:2 Горбунов (Улле) – 12:39 (5x4)     1:2 Мальцев (Вишневский, Миронов) – 24:49 (5x4)     2:2 Мальцев (Ружичка) – 32:50 (4x4)     3:2 Ружичка (Пашин) – 36:57 (5x5)     4:2 Порядин (Морозов) – 37:47 (5x5)     5:2 Мальцев (Морозов, Савиков) – 43:26 (5x5)    

В первом тайме гости сумели обеспечить себе комфортное преимущество благодаря шайбам Диллона Дюбе и Романа Горбунова. Затем забрасывали лишь хозяева площадки: хет-трик Михаила Мальцева и шайбы Адама Ружички с Павлом Порядиным принесли «Спартаку» победу в этом матче.

Для «Спартака» эта победа стала второй в сезоне. Ранее команда обыграла ЦСКА (4:2), но проиграла «Сочи» (1:2 Б). Далее у красно-белых состоится игра с московским «Динамо» 12 сентября.

Минское «Динамо» в первой игре сезона обыграло «Амур» (3:0). Теперь команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Витязем» 11 сентября.

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