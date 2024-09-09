«Спартак» отыгрался с 0:2 и забросил пять шайб минскому «Динамо» в матче КХЛ

Сегодня, 9 сентября, на льду московского «Мегаспорта» «Спартак» одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 5:2.
В первом тайме гости сумели обеспечить себе комфортное преимущество благодаря шайбам Диллона Дюбе и Романа Горбунова. Затем забрасывали лишь хозяева площадки: хет-трик Михаила Мальцева и шайбы Адама Ружички с Павлом Порядиным принесли «Спартаку» победу в этом матче.
Для «Спартака» эта победа стала второй в сезоне. Ранее команда обыграла ЦСКА (4:2), но проиграла «Сочи» (1:2 Б). Далее у красно-белых состоится игра с московским «Динамо» 12 сентября.
Минское «Динамо» в первой игре сезона обыграло «Амур» (3:0). Теперь команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Витязем» 11 сентября.
- 9 сентября 2024
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