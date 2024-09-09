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Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу команды над СКА

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу команды над СКА
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что игра со СКА (2:0) в рамках КХЛ далась ярославской команде непросто.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

— Тяжёлая игра, в первый раз у нас такой соперник в сезоне. Ещё такой команды играющей не было. Нужно было не только в движении, но и в игровитости не уступить. Характер проявили в третьем периоде.

— Вы часто говорите, что первая пара смен после забитого гола самая важная. Как вам сегодня реакция команды?
— Ваш вопрос уместен. Естественно, не должны… здесь слово «должны» неправильно говорить. Все взрослые. Мы должны себя не то чтобы дисциплинированнее вести, мы должны ставить командные интересы выше своих личных амбиций. У каждого это по-своему проявляется, к сожалению, сегодня мы неправильно среагировали. С другой стороны, те ребята, которые в меньшинстве сегодня пластались, дали шанс этим ребятам ошибиться. Хоккей — игра ошибок. Главное, чтобы реакция на эту ошибку была, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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