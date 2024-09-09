Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу команды над СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что игра со СКА (2:0) в рамках КХЛ далась ярославской команде непросто.

— Тяжёлая игра, в первый раз у нас такой соперник в сезоне. Ещё такой команды играющей не было. Нужно было не только в движении, но и в игровитости не уступить. Характер проявили в третьем периоде.

— Вы часто говорите, что первая пара смен после забитого гола самая важная. Как вам сегодня реакция команды?

— Ваш вопрос уместен. Естественно, не должны… здесь слово «должны» неправильно говорить. Все взрослые. Мы должны себя не то чтобы дисциплинированнее вести, мы должны ставить командные интересы выше своих личных амбиций. У каждого это по-своему проявляется, к сожалению, сегодня мы неправильно среагировали. С другой стороны, те ребята, которые в меньшинстве сегодня пластались, дали шанс этим ребятам ошибиться. Хоккей — игра ошибок. Главное, чтобы реакция на эту ошибку была, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.