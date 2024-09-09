Защитник СКА Никита Зайцев травмировал форварда «Локомотива», грубо толкнув того на борт

Защитник СКА Никита Зайцев травмировал нападающего ярославского «Локомотива» Георгия Иванова после толчка. После этого нападающего увели со скамейки запасных. Это произошло в матче команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 9 сентября. Ярославцы дома обыграли соперника со счётом 2:0.
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После случившегося Зайцева удалили на пять минут за толчок клюшкой. «Локомотив» реализовал большинство, забросив вторую шайбу в матче.
Для СКА это поражение стало вторым в сезоне. До этого команда Романа Ротенберга уступила «Металлургу» (4:5 ОТ), но обыграла «Ладу» (3:1). В ближайшем матче СКА сразится дома с «Трактором». Игра состоится 12 сентября.