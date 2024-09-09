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Защитник СКА Никита Зайцев травмировал форварда «Локомотива», грубо толкнув того на борт

Защитник СКА Никита Зайцев травмировал форварда «Локомотива», грубо толкнув того на борт
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Защитник СКА Никита Зайцев травмировал нападающего ярославского «Локомотива» Георгия Иванова после толчка. После этого нападающего увели со скамейки запасных. Это произошло в матче команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 9 сентября. Ярославцы дома обыграли соперника со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После случившегося Зайцева удалили на пять минут за толчок клюшкой. «Локомотив» реализовал большинство, забросив вторую шайбу в матче.

Для СКА это поражение стало вторым в сезоне. До этого команда Романа Ротенберга уступила «Металлургу» (4:5 ОТ), но обыграла «Ладу» (3:1). В ближайшем матче СКА сразится дома с «Трактором». Игра состоится 12 сентября.

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