Никитин прокомментировал состояние форварда Иванова, пострадавшего после силового Зайцева

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что с Георгием Ивановым, пострадавшим после силового Никиты Зайцева, игрока СКА, всё в порядке. Эпизод произошёл сегодня, 9 сентября, в матче команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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— Как состояние Иванова?

— Жорж сказал, что всё нормально.

— Три удаления подряд — следствием чего они стали?

— Если б команда была неопытной и неопытные ребята удалились бы, то можно было б на это свалить. Давайте так скажем: это хоккей, здесь не всегда всё логично. Мы делаем акцент на реакцию – и сегодня хорошо среагировали, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, Зайцев провёл неудачный силовой приём против Иванова и получил пятиминутное наказание за удар клюшкой. Форварда «Локомотива» увели со скамейки запасных, чтобы оказать помощь.