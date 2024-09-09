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Никитин прокомментировал состояние форварда Иванова, пострадавшего после силового Зайцева

Никитин прокомментировал состояние форварда Иванова, пострадавшего после силового Зайцева
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что с Георгием Ивановым, пострадавшим после силового Никиты Зайцева, игрока СКА, всё в порядке. Эпизод произошёл сегодня, 9 сентября, в матче команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

Права на видео принадлежит КХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

— Как состояние Иванова?
— Жорж сказал, что всё нормально.

— Три удаления подряд — следствием чего они стали?
— Если б команда была неопытной и неопытные ребята удалились бы, то можно было б на это свалить. Давайте так скажем: это хоккей, здесь не всегда всё логично. Мы делаем акцент на реакцию – и сегодня хорошо среагировали, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, Зайцев провёл неудачный силовой приём против Иванова и получил пятиминутное наказание за удар клюшкой. Форварда «Локомотива» увели со скамейки запасных, чтобы оказать помощь.

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