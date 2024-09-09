Ротенберг отреагировал на поражение СКА от «Локомотива» цитатой Гретцки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг процитировал Уэйна Гретцки, объясняя поражение своей команды в матче с «Локомотивом» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Обоюдоострая игра. Отмечу соперника, организованная команда. В Ярославле всегда классные матчи, всё на высшем уровне: лёд, воздух, дышится хорошо. Мы старались играть по нашему плану, но можно процитировать Уэйна Гретцки: «Если ты не бросаешь, ты не забьёшь». У нас есть над чем работать. Есть те, кто проходит адаптацию, ребята приехали из НХЛ. Все должны выполнять задание на игру. По характеру вопросов нет. На таких поражениях строится коллектив. Мы с Игорем Никитиным работали вместе, давно друг друга знаем, выигрывали Олимпиаду. Игры с «Локомотивом» будут украшением КХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.