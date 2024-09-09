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«Никто этого же не видит». Никитин оценил игру Фрейза и Радулова на старте сезона

«Никто этого же не видит». Никитин оценил игру Фрейза и Радулова на старте сезона
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, что сейчас задача Александра Радулова и Байрона Фрейза не только набирать очки, но и передавать опыт хоккеистам помладше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

Права на видео принадлежит КХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

— Было ли давление, волнение, что Байрон Фрейз голы не забивает, а его тройка с Радуловым очки не набирает?
— Да нет, мы как раз его и Саню [Радулова] в этом плане успокаивали. Никто не обращает внимания, но они играют с молодыми ребятами, которые вообще первые шаги в хоккее делают. Прошлый матч разбирали с Егором Суриным. Там Радулов вместо него три раза возвращался в оборону. Но никто этого же не видит. Однако это такая миссия взрослых ребят, такая передача опыта. Не просто забитые голы, но и рабочая этика, работа на команду. Поэтому Радулов и Фрейз в этом плане профессионалы

— Вы летом говорили, что у Фрейза есть специфические качества, которые позволяли ему играть в НХЛ. Работа на пятачке и сегодняшний гол — вы имели в виду именно это?
— Это свойственное канадской школе умение из полумомента на пятаке сделать гол. Поэтому Байрон Фрейз (смеётся), — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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