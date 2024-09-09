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Роман Ротенберг — о поражении от «Локо»: СКА подвело меньшинство, безобразно в нём сыграли

Роман Ротенберг — о поражении от «Локо»: СКА подвело меньшинство, безобразно в нём сыграли
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, в чём были ошибки команды в матче с «Локомотивом» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

«Подвело наше меньшинство, безобразно сыграли в меньшинстве. Допустили ключевую ошибку, это ключевой момент матча.

Плешков — наш лучший игрок в последних встречах. С него надо брать пример каждому нашему игроку. Мы, как и «Локомотив», не играем оптимальным составом. Травмированы Педан, Никишин — наш системообразующий игрок, Глотов, Плотников, Андронов, Серебряков.

Дебютировал в КХЛ Кирилл Танков, наш воспитанник. Он прошёл тяжелейшую ситуацию в жизни. Благодарен судейству, но нам есть над чем работать. Чтобы не было таких травм, что игрок на грани смерти, как было с Танковым. Думаю, что он ещё не раз появится в составе СКА», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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