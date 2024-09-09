Роман Ротенберг — о поражении от «Локо»: СКА подвело меньшинство, безобразно в нём сыграли

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, в чём были ошибки команды в матче с «Локомотивом» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Подвело наше меньшинство, безобразно сыграли в меньшинстве. Допустили ключевую ошибку, это ключевой момент матча.

Плешков — наш лучший игрок в последних встречах. С него надо брать пример каждому нашему игроку. Мы, как и «Локомотив», не играем оптимальным составом. Травмированы Педан, Никишин — наш системообразующий игрок, Глотов, Плотников, Андронов, Серебряков.

Дебютировал в КХЛ Кирилл Танков, наш воспитанник. Он прошёл тяжелейшую ситуацию в жизни. Благодарен судейству, но нам есть над чем работать. Чтобы не было таких травм, что игрок на грани смерти, как было с Танковым. Думаю, что он ещё не раз появится в составе СКА», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.