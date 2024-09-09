Ротенберг — о грубом фоле Зайцева: удаление правильное, здесь вопросов нет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожелал здоровья хоккеисту «Локомотива» Георгию Иванову, который был травмирован после неудачного силового приёма защитника петербуржцев Никиты Зайцева. Эпизод произошёл сегодня, 9 сентября, в матче команд в регулярном чемпионате КХЛ.

«Если взять эпизоды, где удаления, то соглашусь с судьями. Единственное не соглашусь по эпизоду, когда Ярославль забивал и отменили гол: там игрок «Локомотива» нанёс колющий удар нашему вратарю.

Хоккей — игра ошибок. Мы и у себя найдём много ошибок, и у Ярославля мы найдём какие-то ошибки. Сегодня хочу отметить арбитров: они старались и делали свою работу честно. Удаление Зайцева абсолютно правильное. Здесь вопросов нет. Главное, чтобы без травм, пожелаем здоровья Иванову», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.