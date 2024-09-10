Форвард «Ак Барса» Барабанов высказался о различиях хоккея в НХЛ и КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов сравнил хоккей в двух лигах — КХЛ и НХЛ.

— Много ли отличий видишь в хоккее КХЛ после НХЛ?

— Отличия, конечно же, есть. Это очень долго рассказывать. Там быстрее принимают решения, плюс больше силовой игры. Всё-таки защитники там сильнее, лично по моим ощущениям. Ну и исполнительское мастерство – сразу наказывают за ошибки, — сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». С нынешнего сезона Барабанов играет за «Ак Барс».